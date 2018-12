Groen Menen kiest voor verjonging Xavier Coppens

17 december 2018



Groen in Menen start het nieuwe jaar met een vernieuwd en verjongd bestuur. Voorzitter Geert Puype en secretaris Wilfried Samaey worden respectievelijk vervangen door Jan Verbrugge en Marieke Uleyn. Jan Verbrugge uit Lauwe stond op een derde plaats tijdens de verkiezingen, maar haalde geen zitje in de gemeenteraad. Jocelyne Demeulenaere wordt penningmeester. Het trio wordt bijgestaan door Emilie Gelaude, Koenraad Descheemaeker en Geert Vanneste. Karolien Poot en Philippe Mingels maken als gemeenteraadsleden tevens deel uit van de vernieuwde kern van Groen Menen. “We hebben de komende drie jaar twee doelstellingen. We willen eerst en vooral de positieve groei van de partij verderzetten en doen dit door meer naar buiten te komen met acties en activiteiten. Daarnaast willen we een constructieve oppositie voeren in de gemeenteraad. De nieuwe ploeg heeft zeven maanden na het voorakkoord en twee maanden na de verkiezingen nog geen beleidsnota. Dat sterkt ons in de overtuiging dat er een grote nood is aan ideeën. Ons programma voor een menselijker, eerlijker en gezonder Menen, Lauwe en Rekkem is onze leidraad voor die constructieve oppositie”, aldus de kersverse voorzitter Jan Verbrugge.