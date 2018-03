Grensstad krijgt eigen 'M-tower' OOK NIEUWE KANTOORSITE GEPLAND OP MENEN-OOST XAVIER COPPENS

21 maart 2018

02u28 0 Menen Menen krijgt er met de M-tower een grote hoteltoren bij op het bedrijventerrein Menen-Oost. Er komt ook een kantoorsite. Vossemeren Development gaat hiervoor in zee met DB Architecten. Wat Menen ineens hot maakt voor investeerders? "Onze stad is makkelijk bereikbaar", aldus schepen Mieke Syssauw.

Investeerders vinden plots de weg naar Menen, de grensstad die al sinds jaar en dag geplaagd wordt door criminaliteit en armoede. Vossemeren Development uit Kontich heeft zijn zinnen gezet op het bedrijventerrein Menen-Oost. Daar wil de projectinvesteerder een kantoorsite bouwen met vijf gebouwen, waaronder een hoteltoren met tot honderd kamers, op een totale oppervlakte van 32.000 vierkante meter. De Meense toren, of M-tower, van 66 meter hoog wordt de nieuwe blikvanger van de stad.





Bouwaanvraag

"Uit een studie die we lieten uitvoeren blijkt dat er een groot draagvlak is voor nieuwe kantoorruimtes en een hotel. Sinds kort hebben we de nodige grond op Menen-Oost in onze portefeuille. We geloven in het succes van ons project", vertelt Dieter Desaeger van Vossemeren Development uit Kontich vol vertrouwen. Het bedrijf heeft voordien nog nooit geïnvesteerd in de grensstad. Vossemeren Development gaat in zee met DB Architecten uit Wevelgem. "We willen onze bouwaanvraag in mei indienen om nog dit jaar te starten met de werken", zegt zaakvoerder Rik Behaegel. "Menen was lange tijd ondergewaardeerd, maar het tij lijkt te keren. Naast de kantoorsite en het hotel komt er ook een restaurant, een kinderdagverblijf, een wassalon en 650 parkeerplaatsen. Onze toren wordt twee keer zo hoog als het Meense belfort."





Het stadsbestuur van Menen wrijft in zijn handen. Naast de ontwikkeling van LAR-Zuid in Rekkem, de site Tyber in Menen en de site Bramier in Lauwe, wordt er opnieuw fors geïnvesteerd in de stad. "Wij kunnen alleen maar toejuichen dat mensen willen investeren in onze stad", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mieke Syssauw (Open Vld).





"De oude kliniek was lange tijd de eyecatcher voor wie Menen binnenreed via de A19. Nu de kliniek gesloopt is, wordt die toren een nieuwe troef voor onze stad. Waarom Menen plots 'hot' is? De fileproblematiek is groot in veel steden. Wie 's morgens naar zijn werk op het Kennedypark in Kortrijk rijdt, staat gemakkelijk een half uur in de file. Terwijl je onze stad vlotjes binnenrijdt via de verschillende snelwegen. Onze stad is heel makkelijk bereikbaar. Daarnaast steken wij veel tijd in het ontvangen van potentiële investeerders. Dat werpt nu zijn vruchten af. Weinig steden kunnen zeggen dat ze zoveel gerealiseerd hebben in vijf jaar tijd."