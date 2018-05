Grensstad investeert 700.000 euro in jeugdlokalen 30 mei 2018

Het protest van de jeugdverenigingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Het schepencollege maakt voor de komende drie jaar 700.000 euro vrij om te investeren in jeugdlokalen. "Er komt een budgetwijziging die we volgende maand ter goedkeuring aan de gemeenteraad zullen voorleggen", licht schepen van Jeugd Griet Vanryckegem (N-VA) toe. Dit jaar wordt er 200.000 euro vrijgemaakt, de volgende twee jaar 250.000 euro. " Er is een bouwgroep waar alle vereningen bij betrokken zijn. Omdat niet elke jeugdvereniging vandaag al klaar is om te bouwen, spreiden we het bedrag van 700.000 euro over drie jaar." Oppositielid Kasper Vandecasteele (sp.a/Groen) die het punt geagendeerd heeft, is blij met de beslissing van het schepencollege. "Onze partij is bereid om het agendapunt te verdagen, nu we goed nieuws hebben gekregen." (XCR)