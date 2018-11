Grensland krijgt toch derde windmolen BEROEP STAD MENEN VERWORPEN DOOR PROCEDUREFOUT XAVIER COPPENS

09 november 2018

02u24 4 Menen Ondanks veel protest van de buurt en negatief advies van het stadsbestuur komt er toch een derde windmolen op de industriezone Grensland. De Raad van State heeft het beroep van

de stad Menen tegen de verleende milieuvergunning verworpen omwille van een procedurefout.

Energieproducent Elicio uit Oostende start volgend jaar met de bouw van een derde windmolen op de terreinen van de beschutte werkplaats 't Veer in Menen op de industriezone Grensland. Verzet van tientallen inwoners uit de buurt op zowel Meens als op Frans (Halluin) grondgebied zette geen zoden aan de dijk. In mei 2016 werd al een milieuvergunning verleend ondanks negatief advies van de stad Menen. De stad besliste uiteindelijk om beroep aan te tekenen via de Raad van State. Begin deze week raakte het arrest van de Raad van State bekend. De kamervoorzitter verwerpt het beroep omdat de advocaat van de stad Menen geen memorie van wederantwoord aan de griffie had bezorgd binnen een termijn van zestig dagen. Deze procedurefout zorgt ervoor dat Elicio met de bouw van de windmolen kan starten.





Lawaai

Jan Vercauteren van Elicio bevestigt het nieuws: "Nu we zowel de bouw- als milieuvergunning definitief in ons bezit hebben, kunnen we alle voorbereidingen starten. Ik schat dat we binnen enkele maanden kunnen starten met onze derde windmolen. We zullen dat doen in samenwerking met alle diensten", aldus Vercauteren. Mieke Syssauw, schepen van Ruimtelijke Ordening (Open Vld) is gepakt in snelheid. "Ik kreeg het arrest nog niet binnen, maar zal onmiddellijk polsen via onze diensten. Wij zullen het arrest bestuderen en maandag bespreken we dit in het schepencollege." De buurtbewoners uit de Lageweg, Koekuit en omliggende wijken zijn de overlast van Grensland ondertussen grondig beu.





"Je zou eens moeten weten hoeveel mensen er nu al hun slaapkamper verhuisd hebben door het lawaai van de twee bestaande windmolens. Nu komt er nog een derde molen veel dichter bij ons. Wij moeten in de zomer geen bezoek ontvangen op ons terras", sakkerde Marnix Vanryckegem eerder op een infovergadering. Die infovergadering werd ook druk bijgewoond door heel wat Fransen uit Halluin die vlakbij de molen wonen. Hun burgemeester Gustave Dassonville steunt zijn inwoners en haalde hard uit op Facebook. "Er is een goede verstandhouding met het stadsbestuur van Menen, maar die kunnen wij niet verlengen als Martine Fournier en haar ploeg de rust van onze inwoners niet respecteren. Ik vraag daarom dat ze er alles aan doen om die derde windmolen tegen te houden." De derde windmolen ligt op 800 meter van de Franse huizen en op slechts 283 meter van de Meense huizen. De twee andere molens staan op het grondgebied van recyclagebedrijf Galloo en bouwmaterialen Roussel.