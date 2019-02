Goud en zilver voor turnstertjes Vaste Vuist Alexander Haezebrouck

25 februari 2019

De turnstertjes van de sportgroep Vaste Vuist in Lauwe hebben afgelopen weekend goud en zilver behaald in hun wedstrijd in Jabbeke. Het I8-team en Cammie Debaveye individueel stonden zelfs op het hoogste schavotje en pronkten met goud. Eloïse Bailleul, Mare Bougois, Yinthe Strypsteen, Emma Verscheure en Esmée Werbrouck deden het ook meer dan uitstekend en behaalden zilver. De meisjes van I9 behaalden mooi brons. Saartje Dujardin en Hailey Note kregen een zilveren medaille. Anna Cabu, Faïza Hamri en Louise Depaepe behaalden een bronzen medaille. In teamverband rijfden deze dametjes een zilveren brevet binnen.