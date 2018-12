Gezondheidscentrum De Piramide verhuist volgende zomer naar Grote Markt Xavier Coppens

19 december 2018

20u20 44 Menen Het gezondheidscentrum ELG De Piramide verhuist volgend jaar naar het voormalig belastingkantoor en vredegerecht op de Grote Markt in Menen. Dat centrum is ondertussen gegroeid tot 5.500 patiënten en 27 personeelsleden en barst uit zijn voegen op de huidige locatie op het Vander Merschplein. De Piramide zal tijdens de zomer van 2019 operationeel zijn op de nieuwe locatie.

Het betekent meteen dat het voormalig belastingkantoor en vredegerecht op de Grote Markt na jaren leegstand eindelijk een nieuwe invulling krijgt. Nieuwe eigenaar wordt ELG De Piramide, dat pas begin 2017 werd opgericht en na twee jaar al op zoek moet naar een nieuwe locatie. “We hadden gehoopt om bij te bouwen op onze huidige locatie, de site van de voormalige rijkswachtkazerne, op het Vander Merschplein, maar dat zou enkele jaren duren en dus keken we uit naar een nieuw pand”, vertelt directeur Peter Depoot. De Piramide is ondertussen gegroeid van 2.200 naar 5.500 patiënten en van 11 naar 27 personeelsleden. Met het nieuwe pand kan De Piramide in de toekomst nog groeien.

Politieke breuk

De komst van De Piramide zorgde voor een breuk tussen de huidige coalitie van CD&V, N-VA en Open Vld. Zowel Open Vld als N-VA kantten zich ertegen. Wie intekent bij De Piramide, kan er gratis op consultatie, maar is vervolgens wel gebonden aan de kinesisten en huisartsen van het centrum. De artsen worden forfaitair vergoed. Pogingen om de komst van De Piramide tegen te houden, haalden niks uit. Open Vld vreesde tevens dat zo’n gratis gezondheidscentrum kansarmen zou aantrekken. En nu verhuist De Piramide dus naar het centrum, waar het pal naast het stadhuis en werkplek van de nieuwe burgemeester Eddy Lust (Open Vld) zal liggen. Enkele zelfstandige zorgverstrekkers uitten ook al kritiek, omdat ze inkomstenverlies lijden. Het gezondheidscentrum zou zorgen voor oneerlijke concurrentie. Sp.a, die straks deel uitmaakt van de nieuwe coalitie, reageerde twee jaar geleden wel opgetogen met de komst van ELG De Piramide. “Wij doen niet aan politiek”, zegt Peter Depoot, naast directeur ook voorzitter van CD&V Menen. “Met ons centrum willen we iedereen helpen. De centrale ligging wordt ideaal voor wie met het openbaar vervoer komt, maar er is tevens voldoende parking op en rond de Grote Markt. Mogelijk zullen we niet het hele gebouw benutten, maar dat biedt kansen om bijvoorbeeld enkele ruimtes in te richten als vergaderruimte en ons ook actief in te zetten voor de buurt.” Wat de herbestemming van de huidige gebouwen op het Vander Merschschplein betreft, zijn er nog geen plannen. De huizen in de Kazernestraat worden nu wel gratis ter beschikking gesteld voor de jeugdwerking Jakkedoe en Veerkracht IV mag de parking gratis benutten.