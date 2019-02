Gezin uit Menen voor tweede keer opgelicht door bouwaannemer: “35.000 euro kwijt terwijl lafaard foto’s post van zijn luxereisjes” Maxime Petit

01 februari 2019

21u14 119 Menen Christ Dumoulin (51) en Fanny Vanlerberghe (39) leven met hun kinderen Jordy (14) en Jaidy (5) al twee jaar in erbarmelijke omstandigheden. Aannemer D.D. begon aan de renovatiewerken in hun huis in de Wervikstraat maar hij verdween met de noorderzon toen alle voorschotten betaald waren.

Eigenlijk begon de miserie drie jaar geleden al voor het gezin toen ze een beroep deden op Kevin de Poorter voor dringende herstelwerken aan het dak. Ze betaalden de man bijna 1.500 euro voorschot maar die voerde de werken nooit uit. Later werd hij veroordeeld en hij zit zijn straf nog steeds uit. “We kwamen in de krant met ons verhaal en daarop contacteerde een andere aannemer ons”, begint Fanny Vanlerberghe haar relaas. “Hij bood ons zijn diensten aan en ons dak werd kort nadien hersteld zoals het hoorde. We waren in die mate tevreden dat we onze andere grote geplande renovatiewerken ook aan hem toevertrouwden. We zouden een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer installeren en betaalden drie voorschotten, in totaal 26.000 euro. Na de betaling hoorden we niets meer van hem. Hij was wel al gestart met de afbraakwerken en liet ons dus achter op een werf die er twee jaar later nog steeds ligt.”

Verstoppen achter de zetel

Met grote gevolgen voor het gezin want al twee jaar leven ze zonder warm water, zonder badkamer en moeten ze het toilet doorspoelen met emmers water. “We zijn ten einde raad”, zucht Fanny. “Als ik mijn haar wil wassen, dan moet ik bij mijn zus gaan aankloppen. De jongste zoon moet ik noodgedwongen wassen in de afwasbak die ik vul met opgewarmd water en mijn 14-jarige zoon moet zich in de open keuken wassen. Ik moet me zelfs achter de zetel verstoppen als hij zich opfrist. En waar het toilet staat, is er geen elektriciteit. Niet handig om in een donkere ruimte een emmer water in het toilet te gieten.”

Ondertussen werd de malafide aannemer veroordeeld door de rechtbank tot het terugbetalen van de 26.000 euro. “Maar hij heeft geen domicilie en heeft zogezegd geen geld. We kunnen dus fluiten naar onze centen. Bovendien lopen de gerechtskosten op tot 9.000 euro. We zijn dus 35.000 armer want ik geloof niet dat we ooit een euro zullen terugkrijgen. Er is geen geld meer om de renovatiewerken verder te zetten. De douche staat al bijna twee jaar ongemonteerd in onze keuken.”

Luxereisjes

“Het ergste vind ik dat de lafaard foto’s post op Facebook van zichzelf terwijl hij geniet van luxereisjes. En dat allemaal met ons geld. De foto’s had ik gedeeld op mijn Facebookprofiel en meneer had het lef om naar de politie te stappen, omdat hij vond dat ik er zijn imago mee geschonden had. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Als klap op de vuurpijl belde hij ons op een dag met de vraag of hij zijn werkmateriaal dat nog bij ons staat mocht komen oppikken. Eigenlijk voelen we ons serieus in de steek gelaten door het gerecht. Ik kan maar niet vatten dat zo’n man nog op vrije voeten loopt.”

Alleen met een serieuze financiële injectie kan het gezin de werken verderzetten. “Ik denk dat we op zijn minst 10.000 euro nodig hebben om de waterleidingen in de badkamer op orde te krijgen. Daarom startte een Amerikaanse vriendin een crowdfunding voor ons. Er is in drie dagen tijd nog geen 200 euro opgehaald maar we hopen toch dat de giften de komende weken binnenstromen. Ook mijn zus is gestart met het ophalen van geld via een online platform.”

“Het is lastig om in die omstandigheden te leven en ik hunker zo naar mijn eigen douche. Mijn man heeft het nog lastiger dan ik. Hij werkt al 35 jaar voltijds en moet desondanks in deze mensonterende situatie leven. Dat is toch echt niet eerlijk? ”

Wie het gezin een duwtje in de rug wenst te geven, kan doneren via deze link.