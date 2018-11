Gezin betrekt eerste autonome kaswoning HUIS MET DUBBELE HUID: HOUTSKELETBOUW OMGEVEN DOOR EEN SERRE XAVIER COPPENS

15 november 2018

02u27 0 Menen Een huis bouwen zonder water-, gas-, en elektriciteitsaansluiting? Het kan, want begin volgend jaar gaan Koen Vandewalle en Samia Wielfaert samen met de vijf kinderen hun autonome kaswoning betrekken in Rekkem.

Energiezuinig wonen wordt de toekomst, maar de plannen van Koen Vandewalle en Samia Wielfaert gaan wel erg ver. Begin januari verhuizen zij samen met de vijf kinderen Louis, Victor, Marie, Margeaux en Maxim naar de allereerste autonome kaswoning van het land. Maar wat is een kaswoning en wat doet die grote serre in godsnaam rond het huis? "De kaswoning bestaat uit een houtskeletbouw omgeven door een serre. Het is dus als het ware een woning met een dubbele huid, waarbij de buitenhuid of de glazen kas een microklimaat vormt rond de woning- en kantoorruimte", licht bio-ecologisch architect Koen Vandewalle toe.





Zwemvijver

"Wij gaan nog een stapje verder en kiezen voor een autonome woning zonder aansluiting op het water, gas- of elektriciteitsnet. Het regenwater valt van het glazen dak in een rietveld en zo in een van de drie regenwaterputten van 20.000 liter. Het water wordt tevens gezuiverd zodat we ervan kunnen drinken. Bij een erg droge zomer hebben we nog onze boorput die water opneemt uit onze zwemvijver. We hebben een extreme zomer achter de rug, maar mijn man heeft berekend dat we voor dit jaar niet in de problemen zouden komen", vult Samia Wielfaert aan. Elektriciteit wordt opgevangen door de vele zonnepanelen op het glazen dak en via de ecologische zoutwaterbatterijen kan het gezin Vandewalle de opgewekte elektriciteit benutten.





"Ook hier stellen we een buffer op en zullen in de tuin enkele kleine windmolens installeren als reserve. Het eerste jaar zal het huis wel aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. In dat eerste jaar moeten we immers aftoetsen hoeveel energie we nodig hebben, indien er extra batterijen moeten geplaatst worden. Het is de bedoeling om gaandeweg af te koppelen." Op een koude januarimaand na zal de serre rond het huis de woning het hele jaar door verwarmen.





Aangename temperatuur

"We staan nu buiten onder de serre en dat zorgt halverwege november voor een aangename temperatuur. We zullen wel nog op zoek gaan naar elementen om de warmte in huis langer vast te houden. En in de zomer kan de serre open via drie grote schuiframen, maar ook het dak kan automatisch open. En via drie grote buizen die onder het zwembad lopen, kunnen we koude lucht aanvoeren." Investeren in een kaswoning is een pak duurder, maar Vandewalle heeft uitgerekend dat de investering zichzelf terugbetaalt binnen twintig jaar. "En de energieprijzen zullen blijven stijgen, dus wellicht zal die terugbetaaltermijn nog dalen."





Ritme van natuur

Leven in een kaswoning vraagt een andere manier van leven waar je meer leeft op het ritme van de natuur, maar dat ziet het gezin helemaal zitten. De kaswoning wordt het visitekaartje van de architect en zijn bureau Kaseco. De serre en het huis kan dit weekend bezocht worden tijdens Ecobouwers Opendeur.