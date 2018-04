Gevlucht uit elektrozaak 30 april 2018

02u24 0

In de Ieperstraat in Menen heeft een inbreker in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om binnen te raken in de elektrozaak Deleye. Dat gebeurde om half twee.





De dader benaderde het gebouw via de tuin achteraan en praamde de deur open. Toen de inbreker vervolgens binnenging in het magazijn, werd het luid alarm geactiveerd. Daardoor sloeg de verdachte dan maar op de vlucht. Er werd niks gestolen. (VHS)