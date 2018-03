Geseind voertuig achtervolgd 23 maart 2018

In en rond Menen heeft de politie van de zone Grensleie gisteren namiddag een klopjacht gehouden op een geseind Frans voertuig.





De wagen werd in Menen door een slimme camera opgemerkt. Politiepatrouilles achtervolgden het voertuig van in Menen tot Moeskroen. Uiteindelijk kon het voertuig over de Franse grens ontkomen. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.