Gerard en Jacqueline vieren 65 jaar huwelijk 25 juli 2018

Gerard Vandeweghe (88) en Jacqueline Vandeginste (84) trouwden op 15 juli 1953 in Rumbeke en zijn zo toe aan hun briljanten jubileum. Het koppel woont al 24 jaar in de Bruggestraat in Menen. Gerard werkte vroeger als technicus bij Vandewiele om vervolgens als zelfstandig autotechnieker te starten. Jacqueline was de meewerkende echtgenote in de zaak. Samen genieten ze geregeld van een buitenlandse reis. Ze hebben 4 kinderen. Verder hebben de jubilarissen 7 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen.











(MPM)