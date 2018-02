Georgette mag 100 kaarsjes uitblazen 23 februari 2018

Georgette Demeyere hoort voortaan bij het selecte clubje van Menense honderdplussers. Georgette werd geboren in Vlaams-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen haar ouders op de vlucht waren. Zij was de vierde jongste uit een gezin van elf kinderen en heeft nog één broer Honoré die in leven is. Ze huwde met Albert Latruwe, maar is ondertussen al 23 jaar weduwe. Samen hielden ze een tijdje een bakkerij open op de Barakken in Menen. Georgette is moeder van Lionel, Arlette en Noël en oma van tien kleinkinderen. Er zijn al heel wat achter- en zelfs achterachterkleinkinderen, vier- en vijfgeslachten. De familie, dat is de grote trots van Georgette die geniet van haar stokoude dag in woonzorgcentrum Andante.











(XCR)