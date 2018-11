Genieten in eerste B&B van Rekkem 29 november 2018

02u23 0 Menen Aan de overkant van de Sint-Niklaaskerk kunnen toeristen in 't Nest Van Heeden overnachten in de allereerste B&B van Rekkem. Uitbaters Patrick Vandenheede en Katrien Vanneste bouwden een deel van de woning om tot gastenkamers, nu de kinderen het huis uit zijn.

Overnachten op enkele luttele honderden meters van de Franse grens kan voortaan in de eerste B&B van Rekkem. Patrick Vandenheede en Katrien Vanneste dopen hun twee gastenkamers en ontbijtruimte om tot 't Nest Van Heeden.





"We hebben een groot huis dat bijna tweehonderd jaar oud is, maar wel volledig werd gerenoveerd. Nu de vier kinderen uit het huis zijn én onze decoratiewinkel dicht is, werd het wat stilletjes hier. Vroeger was het hier een komen en gaan van vrienden. Met onze B&B willen we weer wat meer leven in huis", vertelt Katrien Vanneste, zus van Bart, beter gekend onder zijn alter ego Freddy De Vadder.





"Als we op reis gaan, slapen we graag in een B&B. We hielden niet van dure verblijven, wel van gastvrijheid en gezelligheid. Dit krijgen we hier nu bij ons thuis. Onze B&B is ideaal gelegen tussen Kortrijk en Rijsel en vlakbij Xpo Kortrijk. Ik verlang al om de eerste gasten te verwennen met een lekker ontbijt. En mijn man Patrick die schilder is, zorgde voor een gezellige nieuwe look van de kamers." Als gastvrouw zal Katrien Vanneste de gasten informeren over de regio en de plaatselijke middenstand aanprijzen. Reserveren kan via de Facebookpagina Bed en Breakfast of op het nummer 0473/51.24.79. (XCR)