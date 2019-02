Gele hesjes blokkeren urenlang E17 in Rekkem Alexander Haezebrouck

22 februari 2019

00u15

Franse gele hesjes hebben vannacht urenlang de E17 aan de grensovergang in Rekkem geblokkeerd in beide richtingen. Een twintigtal gele hesjes staken enkele paletten in brand om vuurtjes te maken. Het verkeer is volledig geblokkeerd in beide richtingen en dat levert zeker vanuit Frankrijk een lange file op. De politie voert een gedoogbeleid en leidt automobilisten die in de richting van Frankrijk rijden, van de autosnelweg af. Ook het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de grensovergang te vermijden en om te rijden via Doornik. Het was wachten op de Franse ordediensten om de gele hesjes te dwingen de autosnelweg te verlaten zodat het verkeer opnieuw door kan. Het is niet de eerste keer dat de gele hesjes ook aan de grensovergang in Rekkem opduiken.