Gele hesjes blokkeren E17 twee uur lang AHK

08 december 2018

13u15

Bron: Eigen info 0 Menen Een honderdtal Franse gele hesjes blokkeerden deze voormiddag vanaf 10 uur de E17 aan de grensovergang in Rekkem in beide richtingen. De actievoerders hielden al het verkeer tegen en staken enkele houten paletten in brand om zich zichtbaar te maken.

“De actievoerders lieten slechts druppelsgewijs vrachtwagens en auto’s door”, vertelt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Samen de Federale wegpolitie kozen we er in eerste instantie om een gedoogbeleid te voeren en ter plaatse een oogje in het zeil te houden.” De bestuurders die door de gele hesjes druppelsgewijs doorlieten, leken geen problemen te hebben met de actie. Velen onder hen steunden de gele hesjes op het moment dat ze door mochten door luid te claxonneren. Omstreeks 11.30 uur besloot de Franse politie om in te grijpen en de boel op te ruimen. “Ook dat verliep zonder grote problemen en ze gaven niet de indruk om later vandaag terug te keren”. Omstreeks 12 uur was de E17 opnieuw volledig open voor het verkeer. Eerder vandaag werd ook al een blokkade opgeworpen op de E40 tussen Adinkerke en Ghyvelde.