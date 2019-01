Geld en juwelen gepikt, tweede inbraak mislukt VHS

01 januari 2019

Langs de Gentstraat in Rekkem werd op oudejaarsavond ingebroken in een woning. Dat werd rond kwart na tien ’s avonds vastgesteld. De daders raakten binnen via de achterdeur. Uit de slaapkamer namen ze een koffertje mee met daarin een som geld en wat juwelen. Een dik uur later liep bij de politie weer een melding binnen van een inbraak, dit keer in de Weidestraat, op de Barakken in Menen. Daar probeerde iemand de voordeur in te stampen, maar de onbekende dader slaagde niet in zijn opzet. Er werd dan ook niks gestolen. De politie is met een onderzoek gestart.