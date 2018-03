Geitjes sterven bij brandje 06 maart 2018

Op het landbouwbedrijf van Guy Dumortier en Trui Stragier, langs de Neerweg in Rekkem, zijn zondag in de vooravond enkele geitjes om het leven gekomen toen in een loods een brandje uitbrak. Het vuur werd mogelijk veroorzaakt door een gloeilamp die was geïnstalleerd om kleine geitjes op temperatuur te houden. Het stro vatte vuur en de vlammen sloegen over op het wiel van een aardappelmachine. Daardoor ontplofte een band van het werktuig. De bewoners probeerden zelf de brand te blussen. Ze konden vermijden dat het vuur oversloeg op enkele balen stro in de onmiddellijke omgeving. De brandweer hielp om de dieren - enkele koeien, kalfjes en geiten - uit de loods te halen. (VHS)