Geen verlichting op jaagpad langs de Leie 01 maart 2018

Vincent Dumortier (CD&V) was op de voorbije gemeenteraad voorstander om het jaagpad langs de Leie in Menen te voorzien van openbare verlichting. Hij verwees daarmee naar Wevelgem dat voor 76.000 euro investeert in verlichting op het jaagpad tussen Wevelgem en Bissegem.





"Ik ben eerder terughoudend", geeft schepen Dirk Vanholme (N-VA) toe. "Ons jaagpad is vier kilometer lang. Verlichting zou ons 140.000 euro kosten. Bovendien zijn veranderingen aan het jaagpad nog mogelijk met de Leiewerken die op til zijn. Nu investeren in openbare verlichting heeft dus geen zin." (XCR)