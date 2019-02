Geen straf, wel voorwaarden na handtasdiefstal voor ‘brave’ man LSI

13 februari 2019

13u53

Bron: LSI 0

48 jaar, blanco strafregister, deftig voorkomen, beleefd, nog nooit een vlieg kwaad gedaan,…en plots toch een 71-jarige vrouw in Menen op klaarlichte dag overvallen. Ook voor rechter Guido Casier was het een raadsel wat Yvan B. uit Menen op 20 september 2018 bezielde. Na kennis te hebben genomen van een voorlichtingsverslag door de justitie-assistente besliste de rechter B. de gunst van de opschorting en dus geen straf te geven. Hij moet zich wel drie jaar aan enkele begeleidende voorwaarden houden. Op die 20ste september ging B. in de Kortrijkstraat in Menen aan de haal met de handtas van een vrouw. Toen het slachtoffer de handtas niet meteen wou loslaten, kwakte B. haar tegen de muur. Getuigen konden de dader wat verderop klissen. “Ik weet nog altijd niet wat me heeft bezield”, zei hij. “Ik heb er veel spijt van. Ik heb wel een echtscheiding, depressie en hersenbloeding achter de rug, maar dat zijn geen excuses.” Hij laat zich ook begeleiden voor zijn financiële problemen.