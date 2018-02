Geen rijverbod voor diabetespatiënt na ongeval 12 februari 2018

Diabetespatiënt Geert D. kreeg van de politierechter in Kortrijk geen rijverbod nadat hij op 20 februari vorig jaar op de E17 in Rekkem (Menen) achteraan inreed op de wagen van een Franse automobiliste.





Door de klap vloog het aangereden voertuig enkele meters diep in het struikgewas naast de snelweg en kwam tot stilstand tegen een boom. De Française liep zware verwondingen op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Een tweede inzittende raakte ook gewond. Het ongeval bleek geen gevolg van roekeloosheid of onoplettendheid, maar van een suikerdip van Geert D. Grondig onderzoek maakte ondertussen duidelijk dat de gezondheidstoestand van de man opnieuw in orde is. De dip bleek onverwacht en eenmalig. Zelf raakte hij niet gewond. De politierechter legde hem wel een boete van 800 euro op. (LSI)