Geen geboortehaag door vriesweer 16 maart 2018

Het wil maar niet lukken met het geboortebos in Menen. Eerst moest de schepen van Leefmilieu Mieke Syssauw (Open Vld) toegeven dat er geen plaats is in Menen om een geboortebos aan te leggen. Een geboortehaag zou zaterdag soelaas brengen.





Helaas gooit het vriesweer roet in het eten. Een dergelijke haag zou geen schijn van kans maken als hij aangeplant wordt tijdens vriestemperaturen . De ouders van pasgeboren baby's tussen 1 september 2016 en 31 december 2017 zullen later op het jaar een diploma ontvangen. Van zodra het weer het toelaat, zullen de organiserende partners de haag zelf planten.





(XCR)