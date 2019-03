Gedaan met in z’n auto slapen: Kurt (46) heeft eindelijk weer een huurwoning Hans Verbeke

08 maart 2019

16u22 0 Menen Kurt Foulon is een gelukkig man. Drie maanden lang sliep hij in z’n auto, nadat zijn huurwoning onbewoonbaar was verklaard. Maar nu heeft de 46-jarige man weer een dak boven het hoofd. “Eindelijk kan mijn zoontje weer bij me verblijven”, glundert de Menenaar.

Problemen met de gasvoorziening in z’n vroegere huurwoning deden Kurt Foulon op straat belanden. Vrienden boden hem een tijdelijk onderdak aan, maar dat weigerde hij. “Ik wil niemand tot last zijn”, klonk het toen. En dus kocht Foulon een auto waarin hij kon overnachten. Intussen bleef hij zoeken naar een andere, betaalbare huurwoning. Makkelijk was dat allerminst, maar toch slaagde de man in zijn opzet. “Tijdens mijn zoektocht botste ik plots op een woning die uit de hand te huur was, in Menen”, vertelt de man. “De huurprijs viel mee: die was ongeveer dezelfde als in mijn vorige huurwoning. Ik besloot mijn kans te wagen.”

Gerenoveerde huurwoning

Er waren nog kandidaten en Kurt, die vroeger trucker was en nu van een invaliditeitsuitkering leeft, moest bewijzen dat hij solvabel genoeg was om te kunnen huren. Maar woensdag kwam er plots een verlossend telefoontje. “Het was de moeder van de verhuurder, om te zeggen dat de woning voor mij was”, glundert Kurt. “Dezelfde dag nog mocht ik de sleutel gaan ophalen. En nu zit ik hier, in een huurwoning die gerenoveerd werd. Veel beter dan wat ik voordien had. De eigenaar heeft zelfs een garage laten aanbouwen. De materiële problemen die ik in mijn vorige huurwoning meemaakte, zullen me hier niet overkomen, zoveel is duidelijk.”

Mijn zoontje Thibo (6) kwam al eens een kijkje nemen, samen met zijn mama. Hij was meteen enthousiast. Volgende week vrijdag komt hij voor

de eerste keer slapen Kurt Foulon

Zoontje blij

De voorbije dagen heeft de Menenaar hard gewerkt om van het huis een thuis te maken. “Dat is nodig, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn zoontje Thibo. Dat manneke is nu zes jaar en heeft me zowat de oren van de kop gevraagd over mijn huisvesting. Ik ben blij dat hij eindelijk bij me thuis kan komen, met een deftig dak boven het hoofd.” Vrijdagmiddag kwam Thibo al eens een kijkje nemen, samen met zijn mama. “Ze kwamen wat van zijn spullen brengen”, zegt Kurt. “Thibo was meteen enthousiast en wilde blijven. Maar dat kon nu niet. Volgende week vrijdag is het wel zover: dan komt hij voor de eerste keer slapen. Ook ik kijk daar reikhalzend naar uit”, besluit de man.