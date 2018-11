Geblaf verijdelt diefstal Mercedes 26 november 2018

In de nacht van zaterdag op zondag is de diefstal van een Mercedes op de oprit van een woning in de Hogeweg in Menen mislukt. Het geblaf van de hond maakte de bewoners rond 4.45 uur wakker. Toen ze naar beneden gingen kijken of er iets aan de hand was, vluchtten de daders weg.





(LSI)