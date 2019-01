Garages Descamps en Euromotor overgenomen Joyce Mesdag

16 januari 2019

Autogroep Servayge, met vestigingen in Zwevegem, Deinze en Gent, neemt de garages Descamps en Euromotor, allebei in Menen, over. De vestiging Euromotor verhuist naar de site van Descamps. De 8 mensen die op beide vestigingen werkten, blijven er aan de slag. Met de overname komt het totale personeelsbestand van Autogroep Servayge op 41. In de garages wordt gewerkt aan de merken Hyundai, Suzuki of Nissan.