Gangsters laten gestolen wagen achter VHS

02 januari 2019

Op een parking langs de Noordstraat in Menen werd woensdagvoormiddag een Frans voertuig aangetroffen dat heel recent gestolen bleek bij onze zuiderburen. De wagen stond aan de Aldi-winkel en trok de aandacht omdat hij verkeerd geparkeerd stond en één van de ramen ingeslagen was. De auto werd in beslag genomen. De politie hoopt via sporenonderzoek te kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is voor de diefstal. In Menen worden wel vaker auto’s achtergelaten die in Frankrijk gestolen werden. In een aantal gevallen worden de voertuigen ook in brand gestoken, om sporen te verdoezelen. Meestal gaat het dan om wagens die gebruikt werden bij criminele feiten. Of dat ook het geval is voor de auto die vandaag werd gevonden, is niet duidelijk.