Fransman terecht voor diefstal handtassen op winkelparkings LSI

28 januari 2019

17u27

Bron: LSI 0

Een 42-jarige Fransman uit Tourcoing riskeert een celstraf van negen maanden en een boete van 400 euro voor de diefstal van twee handtassen. Hakim M. begluurde zowel op de parking van warenhuis Colruyt als op de parking van een drankenhandel twee dames. Hij wachtte af tot ze na het inladen van de boodschappen hun winkelkarretje terug plaatsten. Vervolgens opende hij een autodeur en ging er met hun handtassen vandoor. Met gestolen bankkaarten haalde hij zelfs 1.400 euro af of deed in een tabakswinkel voor 325 euro aankopen. Eén van de slachtoffers stond met haar wagen op een gehandicaptenplaats en was doof. “Een kwetsbaar slachtoffer”, klonk het op de rechtbank. In Frankrijk is Hakim M. geen onbekende. Hij liep er al elf veroordelingen op. Voor dit proces stuurde hij zijn kat. Vonnis op 18 februari.