Fransman riskeert zes maanden cel voor diefstal aktentas 24 juli 2018

02u32 0

Een 49-jarige man uit het Franse Halluin riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden omdat hij op vier juni een aktentas uit een auto stal in Menen.





In de aktentas zat een portefeuille met 5.000 euro cash geld, kredietkaarten en een identiteitskaart. De politie kon de man snel opsporen dankzij de veiligheidscamera's die in de buurt van de diefstal aanwezig waren. David. H. ontkende de feiten ook niet.





Het slachtoffer vraagt in totaal een schadevergoeding van 6.017 euro. Er hangt de dief ook een boete van 600 euro boven het hoofd. (AHK)