Fransman riskeert twee maanden cel met uitstel voor kabeldiefstal

21 januari 2019

Een 33-jarige Fransman riskeert twee maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij op 13 september 2017 kabels meenam die aan een loods lagen in Menen. “Ik reed rond en passeerde aan dien loods”, vertelde de Fransman aan de rechter. “Ik zag die kabels buiten liggen. Omdat ik in geldnood zat, besliste ik die kabels mee te nemen in de hoop die te kunnen verkopen. Kort daarna kwam een dame hysterisch naar buiten gelopen en riep ze dat ik een dief was. Uit schrik van die hysterische vrouw, ben ik weggereden.” Naast de celstraf riskeert de man ook een geldboete van 240 euro. Vonnis op vier februari.