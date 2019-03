Fransman riskeert drie maanden cel voor stelen wielklem... Nadat die al op zijn auto werd gezet Alexander Haezebrouck

18 maart 2019

Een 49-jarige Fransman moest zich vandaag verantwoorden op de rechtbank omdat hij in 2017 een wielklem van de politie heeft gestolen. De politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) plaatste op 26 december 2017 een wielklem op een auto zodat de bestuurder niet zomaar kon wegrijden. Toen de agenten iets later nog eens naar de wagen gingen kijken, bleek de auto samen met de wielklem te zijn verdwenen. Het parket stelde een minnelijke schikking van 175 euro voor, maar daar ging de Fransman niet op in en dus riskeert hij nu een celstraf van drie maanden een geldboete van 300 euro. De 49-jarige Fransman kwam niet opdagen op de rechtbank. Vonnis op 1 april.