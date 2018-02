Fransman aangehouden na tumult in tabakszaak 07 februari 2018

De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 26-jarige Fransman aangehouden die zaterdag kort na de middag problemen maakte in tabakswinkel La Palma, aan de rotonde van de Expresseg met de Moeskroensestraat in Menen. De man was flink boven zijn theewater toen hij in de zaak enkele klanten lastigviel. Het bewakingspersoneel van de winkel kwam tussen en er ontstond een schermutseling. Daarop werd de politie verwittigd. De dronken Fransman, die vergezeld was van een landgenoot, stapte daarop in zijn wagen en reed weg. Daarop reed hij - al dan niet moedwillig - twee keer de politiecombi aan. Zowel de combi als de Volkswagen Polo van de Fransman liepen daardoor schade op. De bestuurder en zijn kompaan werden opgepakt. De onderzoeksrechter stuurde de automobilist naar de cel, op verdenking van gewapende weerspannigheid.





