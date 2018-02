Fransen rijden opzettelijk twee keer combi aan 05 februari 2018

Twee Fransen hebben zaterdagnamiddag met opzet een combi aangereden. Na een melding van moeilijkheden in een tabakswinkel aan de rotonde van de Expressweg en de Moeskroensestraat in Menen, snelde een patrouille ter plaatse. Twee Fransen die betrokken waren bij het incident waren niet opgezet met de komst van de politie. Ze probeerden te ontkomen in hun Volkswagen Polo, maar dat lukte niet. Daarom reden ze twee keer in op de combi. De inzittenden werden opgepakt. Ze worden verdacht van gewapende weerspannigheid, waarbij het gerecht hun auto beschouwt als een wapen. Mogelijk worden ze vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. (VHS)