Fransen filmen in café National 26 juni 2018

De Franse regisseur Julien Abraham heeft café National op 't Paradijs in Rekkem uitgekozen om een scene te filmen voor zijn nieuwste langspeelfilm 'Histoire de l'enfance irrégulière'. "Het was hier gisteren alle hens aan dek. Voor een scene van een vijftal minuten werd hier een hele dag gefilmd. Het verhaal gaat over een tocht van Parijs naar Amsterdam met een gestolen wagen. Aan de grens stopt de wagen in Rekkem. De chauffeur stapt uit, koopt in het café een pakje sigaretten en vraagt aan cafébaas Danny Duyck waar het toilet is. Cafébaas Danny is dus een van de vijftig figuranten. Er wordt hier geregeld wel eens gefilmd, maar nog niet eerder voor een Franse langspeelfilm", zegt café-eigenaar Jean-Marie Ghesquière. (XCR)