Fransen beroven succesvolle bingospeler 27 november 2018

Twee Noord-Franse jongemannen moesten zich gisterenmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat ze op 12 februari in Menen een Bingospeler beroofden die net 6.000 euro had gewonnen. Beide 22-jarige jongemannen zagen hoe een man op café in de barakken in Menen grote winsten maakte op het bingospel. Ze wachtten het slachtoffer buiten op en sleurden hem binnen in shishabar Black and White in de Moeskroenstraat, gaven hem enkele vuistslagen en gingen er met zijn winst van zo'n 6.000 euro vandoor. Mehdi M. (22) bekende de feiten en zei dat hij alleen handelde. "Ik ben bereid het slachtoffer te vergoeden. Het spijt mij", zei de jongeman. Anis. R. (22) was niet aanwezig omdat hij in België geseind staat in een drugdossier, maar vroeg de vrijspraak via zijn advocaat. Mehdi M. riskeert 18 maanden gevangenisstraf, Anis R. 20 maanden. Vonnis op drie december. (AHK)