Franse inbreker riskeert 18 maanden cel voor inbraken in Menen Alexander Haezebrouck

07 januari 2019

13u58

Bron: Eigen info 3 Menen Een 31-jarige man uit Halluin in Frankrijk riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden omdat hij in 2017 en 2018 verschillende inbraken pleegde in Menen en Wevelgem. Bij zijn arrestatie op 27 juli vorig jaar gedroeg hij zich ook erg weerspannig tegenover de agenten.

Moussa H. (31) uit Halluin pleegde tussen juli 2017 en juni 2018 zes inbraken en één poging inbraak in Menen en Wevelgem. Eén kompaan die samen met hem een inbraak pleegde in een restaurant, Laurent C. (49) uit Menen, riskeert ook zes maanden cel. Moussa ging er tijdens zijn rooftochten vandoor met een mountainbike, 250 euro cash, twee MacBooks, DJ-materiaal, flessen whisky en gsm’s. Hij brak ook binnen in broodjeszaak De Vespa langs de Moeskroenstraat in Rekkem. Daar verdwenen sigaretten ter waarde van 3.866 euro en de inhoud van een spaarpot, zo’n 2.000 euro. De agenten herkenden de man op camerabeelden in de winkel. “Die feiten heeft hij niet gepleegd”, zei z’n advocaat. Toen de rechter de foto van de camerabeelden voorlegde aan beklaagde Moussa H. moest hij wel toegeven dat hij de man op de beelden was. “Ik heb spijt en het zal niet meer gebeuren”, zei Moussa H. tegen de rechter. De man werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 21 januari.