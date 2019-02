Franse inbreker na vier jaar voor rechter dankzij DNA LSI

25 februari 2019

11u32

Bron: LSI 0 Menen Een 33-jarige Fransman uit Rijsel is volgens de openbare aanklager verantwoordelijk voor twee inbraken in Menen en Zele in februari 2015. Dat bleek op de correctionele rechtbank in Kortrijk waar Nordine L. terecht stond. Onderzoek van DNA-sporen in een gestolen wagen en op een bierflesje zorgden voor een doorbraak in het onderzoek. De verdachte kwam niet opdagen.

Op 14 februari 2015 gingen inbrekers in een woning in Menen met een Volvo S80 op de oprit en een portefeuille met 2.585 euro cash geld aan de haal. Het voertuig kon een maand later teruggevonden worden. Op het stuur en de versnellingspook kon DNA gevonden worden. Dat DNA blijkt nu afkomstig van Nordine L. Zijn DNA op een bierflesje kon L. ook linken aan een inbraak van 27 februari 2015 in Zele. Daar verdwenen onder meer een iPhone 5, portefeuille en 500 euro cash geld. De verdachte liet verstek gaan voor zijn proces. Hij riskeert een effectieve celstraf van drie jaar. Vonnis op 18 maart.