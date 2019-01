Fournier, Vanryckeghem en Deseyn prijken bovenaan CD&V-lijsten voor komende verkiezingen Joyce Mesdag

26 januari 2019

13u12 0

Het provinciaal partijbestuur van CD&V West-Vlaanderen heeft vandaag de modellijsten goedgekeurd voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei 2019. Eerder werden Hilde Crevits, huidig Vlaams minister van Onderwijs, en Hendrik Bogaert, huidig Kamerlid, al bekend gemaakt als lijsttrekkers voor respectievelijk de Vlaamse en federale lijst. Tussen de namen die vandaag bekend gemaakt worden, prijken er enkele politici uit onze regio. Op de Vlaamse lijst vinden we op plaats drie Martine Fournier, voormalig burgemeester van Menen, en op vijf Kurt Van Ryckeghem, huidig burgemeester van Waregem. Felix De Clerck, die recent van Zwevegem terug naar Kortrijk ging wonen, zal de lijst duwen. In de Kamerlijst zien we Kamerlid en gemeenteraadslid Roel Deseyn uit Kortrijk op plaats vier. Kevin Defieuw, schepen in Wevelgem, is tweede opvolger.

Alle namen die bekend gemaakt zijn, vind je hieronder:

Kamer

Lijsttrekker: Hendrik Bogaert (Jabbeke)

2e plaats: Nathalie Muylle (Roeselare)

3e plaats: Franky Demon (Brugge)

4e plaats: Roel Deseyn (Kortrijk)

5e plaats: Lies Deseure (Veurne)

Lijstduwer: Frederiek Vermeulen (Ichtegem)

1ste opvolger: Bercy Slegers (Wervik)

2e opvolger: Kevin Defieuw (Wevelgem)

Vlaams

Lijsttrekker: Hilde Crevits (Torhout)

2e plaats: Bart Dochy (Ledegem)

3e plaats: Martine Fournier (Menen)

4e plaats: Loes Vandromme (Poperinge)

5e plaats: Kurt Vanryckeghem (Waregem)

6e plaats: Bart Plasschaert Oostende)

Lijstduwer: Felix De Clerck (Kortrijk)

1ste opvolger: Brecht Warnez (Wingene)

2e opvolger: Katrien Desomer (Ieper)