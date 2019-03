Flessen drank gestolen uit vrachtwagens op parking drankenhal Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

15u17 0

Dieven gingen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal met enkele flessen drank van op de parking van drankenhal Dranken Bayart langs de Lageweg in Menen. De dieven plooiden het ijzerdraad aan de zijkant van het bedrijf over en slaagden erin in te breken in twee geladen vrachtwagens die op de parking stonden. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met enkele flessen drank. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.