Finse looppiste wordt ingelopen 06 juli 2018

Rond een van de voetbalterreinen in de Hospitaalstraat in Lauwe werd gisteren de Finse looppiste aangelegd. Gisteren werd de piste officieel ingehuldigd. "In 2009 werd er al eens een looppiste aangelegd, van 1.000 meter, maar er werd geen boordsteen voorzien en de piste was na een tijdje bijna volledig verdwenen omdat er gras begon over te groeien", zegt schepen van Sport Eddy Lust (Open Vld). "Bij deze nieuwe piste hebben dus wel een boordsteen voorzien." De piste is 400 m lang en kostte 20.000 euro. "De piste is korter om budgettaire redenen. Laten we afwachten hoeveel deze wordt gebruikt, en hopelijk kunnen we er dan in de volgende legislatuur toch een piste van 1.000 meter van maken." (JME/