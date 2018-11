File op de E17 na ongeval net over de Franse grens 30 november 2018

Een ongeval op de A22 in Frankrijk, net voorbij de grens met Rekkem, heeft gisteravond voor serieuze verkeershinder gezorgd op de E17. De Franse politie sloot na het ongeval de snelweg helemaal af. Gelukkig was er net voor de plaats van de klap een afrit zodat het verkeer dan toch met mondjesmaat kon opschuiven. Bij het ongeval raakte een bestuurder zwaargewond. De Fransman botste met zijn auto achter op een veel trager rijdende vrachtwagen. Door de klap schoof de Ford Focus een flink stuk onder de achterzijde van de oplegger. De bestuurder moest bevrijd worden. Franse en Belgische brandweerlui werkten daarvoor samen. Het zwaargewonde slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Pas na verloop van tijd werd één rijstrook van de A22 weer opengesteld. (VHS)