Figuur van de week

10 maart 2018

Drie dagen na de verwoestende brand in het Oudenburgse parketbedrijf Parket Seye, zijn de werknemers al opnieuw aan de slag. Niet bij de pakken blijven zitten, heet zoiets dan. En kunnen rekenen op een zaakvoerder die ook al weigert om de moed te laten zakken. "We hebben heel het weekend hard gewerkt om materiaal te verzamelen, zodat we maandag opnieuw aan de slag konden gaan", zegt zaakvoerder Franky De Smet. "Volledig uitgerust zijn we nog niet, maar we konden wel al opnieuw aan de slag op twee werven. Uiteraard was ik enorm aangeslagen, maar ik ben niet de persoon die gaat wegkwijnen in een hoekje. We hebben de koppen samen gestoken en de koe bij de hoorns gevat."