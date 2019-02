Fietser sterft bij aanrijding op A19 in Menen LSI

16 februari 2019

04u16

Bron: eigen berichtgeving 0 Menen Bij een bizar verkeersongeval is in de nacht van vrijdag op zaterdag langs de snelweg A19 in Menen een fietser (!) om het leven gekomen. Door het ongeval bleef de linkerrijstrook richting Kortrijk enkele uren voor alle verkeer afgesloten.

De aanrijding vond rond 2u30 plaats op die rijstrook. Een wagen botste met volle snelheid op de fietser, die plots in het donker opdoemde. Wat de fietser precies op de snelweg deed, is onduidelijk. Fietsen op een autosnelweg is verboden.

Voor de man kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse. De impact op de wagen was groot. Het koppel in de auto verkeerde in shock.