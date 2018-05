Fernand en Francine zijn diamanten koppel 01 juni 2018

02u31 0

Fernand Van Vyve (81) en Francine Hollebeke (80) vierden onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag. Fernand is vandaag nog altijd een gedreven muzikant. Hij speelt saxofoon en klarinet, trad jaren op met Sef De Decker en hun groep Petite Fleur en was 25 jaar lid van de Riksons. Fernand was beroepshalve handelaar in brandstoffen. Zijn echtgenote begon als arbeidster in een Franse fabriek, maar werd na tien jaar huismoeder. Fernand en Francine kregen twee kinderen: Donald, die overleden is, en Dominiek. Gustin en Ernest zijn de twee kleinkinderen. Het echtpaar trouwde 60 jaar geleden in Wervik, maar woont ondertussen al 55 jaar in de Volkslaan.





(XCR)