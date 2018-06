Feestje! Leerlingen De Stap blij met stevige opknapbeurt 05 juni 2018

02u56 0

De leerlingen van basisschool De Stap in Lauwe hebben het einde van enkele renovatiewerken gevierd op het jaarlijkse schoolfeest. Er is 900.000 euro geïnvesteerd, met 70 procent subsidie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).





"Onze oude speelplaats was aan vernieuwing toe", legt directeur Maarten Samyn uit. "Er is nu ook een groter afdak om onder te spelen bij regen. In ons nieuw sanitair blok zijn er aparte toiletten voor jongens en meisjes. Er is een ruime fietsenstalling. En we investeerden ook in de brandveiligheid. In een van onze vleugels hebben we de oude trap vernieuwd en tussen de klassen hebben we een doorgang gemaakt voor een betere evacuatie."





(JME)