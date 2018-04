Familiezorg huldigt medewerkers 10 april 2018

Recent vond de jaarviering plaats van alle personeel van Familiehulp van de regio Ieper - Poperinge - Menen.





Ze kwamen samen in CC 't Perron. Van de 450 medewerkers werden er een 70-tal in de bloemetjes gezet voor hun jaren lange dienst in Familiehulp. Ze kregen vanwege de directie een prachtige bloem aangeboden, een namiddag vol plezier en als afsluiter een walking dinner.





(EFW)