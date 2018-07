Ex-triatleet Didier Volckaert overleden 11 juli 2018

Menenaar en ex-triatlontopper Didier Volckaert is op 59-jarige leeftijd overleden. Volckaert was vooral in de jaren tachtig en negentig een topper in de Belgische triatlonsport. Na het WK in Nice in 1995 zegde hij zijn professionele loopbaan als triatleet vaarwel. Daarna begeleidde hij nog enkele jaren triatleet Luc Van Lierde. Volckaert behaalde in totaal 73 overwinningen in binnen- en buitenland en pakte drie keer zilver op het BK kwarttriatlon en één keer zilver op het BK volledige triatlon. Na zijn loopbaan week hij naar Limburg uit, waar zijn vrouw B&B Villa Nostra in Beringen uitbaatte. Hijzelf werkte als vertegenwoordiger voor sportkledijproducent Bioracer. Een laatste groet brengen kan vandaag, woensdag 11 juli van 18.30 tot 19 uur in de B&B. De plechtige uitvaartdienst zal in intieme kring plaatsvinden. (LSI/JME)