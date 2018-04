Eventjes met de fiets naar Compostela en terug 28 april 2018

02u25 1 Menen Luc Demeulenaere (62) trekt er twee maanden op uit om eventjes ruim 4.500 kilometer af te leggen richting Compostela in Spanje: heen en terug.

"Toen ik twee jaar geleden met pensioen kon gaan, fietste ik voor het eerst naar Compostela. UIt dankbaarheid voor mijn actieve loopbaan, voor een gezond en mooi leven. Dertig dagen later was ik weer thuis en had ik er spijt van dat ik geen goed doel had gekoppeld aan de actie. Daarom vertrek ik op maandag 30 april opnieuw", zegt Luc gemotiveerd. "Ik doe het niet alleen voor de sportieve uitdaging, maar wil na mijn prestatie echt 'thuiskomen'. Toch aangenamer om na een ferme fietstocht gewoon weer voor de voordeur in Menen te staan. Met mijn uitdaging wil ik bovendien Ons Tehuis in Ieper steunen, de werkplek in de bijzondere jeugdzorg van onze dochter Katrien." Luc werkte 42 jaar lang bij de NMBS en was zelfs elf jaar stationschef in Menen. "Ik werd vaak geconfronteerd met zelfdoding, vandaar dat ik mijn sportieve uitdaging wilde koppelen aan steun voor de geestelijke gezondheid." Luc vertrekt maandagmorgen 30 april met zijn fiets, zwaargeladen met 18 extra kilogram bagage. "Na acht dagen kan ik bij mijn voormalige collega Arnold Seynnaeve uit Wevelgem logeren. Hij emigreerde enkele jaren geleden naar Frankrijk." (XCR)