Etentje voor valentijn eindigt tegen paal in Moorslede 16 februari 2018

02u35 0 Menen Stieven Bulckaen (28) uit Menen raakte in de nacht van woensdag op donderdag, iets na twaalven, bijzonder zwaar gewond bij een ongeval langs de Dadizeelsestraat in Moorslede.

De man zat als passagier in de Peugeot 307 break die bestuurd werd door zijn vriendin, de 26-jarige Debby D'hondt.





Op weg naar haar woning in Moorslede, na een valentijns-etentje in Kortrijk, raakte de jonge vrouw om een nog onbekende reden van de weg af. Haar wagen botste tegen een boom en werd daardoor de lucht in gekatapulteerd. Het voertuig sloeg op een hoogte van zowat 2,5 meter te pletter tegen een verlichtingspaal, die prompt afknakte.





De wagen plofte op z'n dak tegen de grond. Passagier Stieven Bulckaen, die naar alle waarschijnlijkheid z'n veiligheidsgordel niet droeg, werd uit het voertuig geslingerd. Bestuurster Debby D'hondt, die ook uit Menen afkomstig is, bleef zo goed als ongedeerd maar was in shock.





(VHS)