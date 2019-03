Etentje met grill op tafel loopt helemaal fout: steekvlam en zwaargewonde Hans Verbeke

31 maart 2019

18u50 0 Menen Een gezellig familie-etentje is zaterdagavond in Menen ei zo na uitgedraaid op een drama. Allicht als gevolg van dampen, afkomstig van pasta die gebruikt werd om vlees te grillen aan tafel, ontstond brand. Twee mensen raakten gewond. Bewoner Bjorn Vanheule (40) is inmiddels alweer thuis, zijn neef Tom (37) ligt op intensieve zorgen. “We hopen dat alles goed komt met hem”, zegt Bjorn.

Zondagmiddag, ten huize van Bjorn Vanheule en Delphine Vanwynsberghe in Menen. In de woonkamer staat nog de niet-afgeruimde tafel van de avond voordien. Er hangt nog een lichte brandgeur. Aan de straatkant hangen aan één venster half verbrande resten van een modern gordijn. “Het is me wat”, zegt Bjorn (40), nog onder de indruk van het incident, dat abrupt een einde maakte aan de gezellige avond.

Instinctief gehandeld

Onder meer zijn neven Tom (37) uit Gullegem en Pieter waren er bij toen zaterdagavond de steak-cowboy op tafel werd gezet, een grilltoestel. Bedoeling was, om flinke stukken goed gekruid vlees op een spies te laten grillen, hangend in een houder met onderaan een reservoir met brandpasta. “Op een bepaald moment was één van die houders leeg en wilden we die bijvullen”, vertelt Bjorn. “Toen liep het verkeerd. Ineens was er een steekvlam. Ik probeerde die af te weren met mijn arm. Tom kreeg echter de volle laag en hij vatte vuur. Enkelen van ons handelden instinctief en razendsnel. Ik greep naar een gordijn dat ook vuur had gevat en gooide het buiten, op straat. Tom was intussen naar buiten geleid, maar zijn lichaam stond nog steeds in brand. Hij droeg gelukkig alleen maar een T-shirt, dat we snel uitkregen. Daarna zijn we weer naar binnen gegaan om hem boven te besprenkelen met lauw water.”

“Het was verschrikkelijk maar we hebben met z’n allen efficiënt gereageerd. Dat zeiden ook de hulpverleners Bjorn Vanheule

Vensters intact

De hulpdiensten brachten Tom Vanheule naar de brandwondenafdeling van het UZ Gent. De 37-jarige Gullegemnaar liep tweedegraadsbrandwonden op aan vooral de linkerzijde van het lichaam. Hij verblijft op de afdeling intensieve zorgen, minstens voor een periode van 48 uur. “We hopen met z’n allen dat het weer goed mag komen met hem”, zegt Bjorn. “Het was verschrikkelijk, maar we hebben met z’n allen efficiënt gereageerd. Dat zeiden ook de hulpverleners. Bovendien hebben we volgens de brandweer geluk gehad dat de vensters vooraan in de woonkamer intact bleven. Anders zou de brand zuurstof hebben gehapt en was de schade veel groter geweest.”

Boosdoener?

Bjorn snapt niet hoe de steekvlam is kunnen ontstaan. “Zo’n pasta begint echt pas te branden als je er enkele seconden een brandende lucifer tegen houdt. De steekvlam deed zich voor vlak na het bijvullen, toen we met een aansteker weer vuur wilden maken in het reservoir. De aansteker is nog intact, net als de bus met brandpasta die werd gebruikt. Volgens de brandweer kan het best wel eens zijn dat zich in de woonkamer dampen hadden opgehoopt, wat de steekvlam kon veroorzaken. In elk geval: voor ons geen steak-cowboy meer, dat staat vast. Ik denk dat ik straks in de zomer ook moeite zal hebben om buiten de barbecue aan te steken. Er is nochtans niks liever dat ik doe, maar de schrik zit er nu wel eventjes in”, besluit de man.