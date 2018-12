Eten te lang in de microgolf: 52-jarige bewoonster bevangen door rook Redactie

14 december 2018



In de Kerselarenlaan in Lauwe ontstond vrijdagavond omstreeks 17.30 uur brand in een woning. De bewoonster wou iets opwarmen in haar microgolf maar had dat te lang laten zitten. Daardoor ontstond een brandje in de keuken. “Mijn moeder ademde iets te veel rook in en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt haar dochter die meteen ter plaatse snelde met haar partner. De brandweer hoefde niet te blussen in de woning, enkel de keuken liep wat rookschade op. De bewoonster kon vrijdagavond alweer naar huis, maar verblijft mogelijk een nachtje in het ziekenhuis of bij haar dochter. De microgolfoven is goed voor de schroothoop.