Etalage vol pizza's niet eetbaar 31 januari 2018

02u54 0 Menen Een ludieke etalage vol lekkere pizza's vrolijkt het leegstaand Grieks restaurant vlakbij de Leiebrug in de Barakken op. Maar schijn bedriegt, wie dichter gaat kijken, ziet dat de pizza's niet echt zijn. Er staat trouwens duidelijk in het Frans dat de pizza's enkel om naar te kijken zijn.

"Het is een ludieke stunt", geeft bedenker Nicolas Van Elslander mee. "Samen met enkele werkgroepen en de buurt van de Barakken willen we de winkelstraat wat opvrolijken. Ik geef les in het KTA in Ieper en mijn leerlingen moesten pizza's maken. En die hangen daar nu echt wel heel mooi in de etalage." Het Grieks restaurant staat leeg en verenigingen zoals Vormingplus, het wijkcomité en CSA mogen het pand gratis gebruiken. "We moeten alleen de elektriciteit betalen. Het is de bedoeling om de etalage geregeld eens op te vrolijken. En op 10 februari geven we er een voordracht over de geschiedenis van de Barakken." Het project in het voormalige restaurant is sowieso tijdelijk, want met de Leiewerken die op komst zijn, wordt het pand straks gesloopt. (XCR)